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Росстат подсчитал число самостоятельно занимающихся спортом россиян

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Согласно данным Росстата, около 14 млн россиян занимаются спортом самостоятельно, соотношение женщин и мужчин среди них практически равное. Об этом пишет RT 24 февраля.

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Под самостоятельным занятием спортом подразумеваются тренировки дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.

Так, среди людей, которые тренируются самостоятельно, большинство проживают в Москве (758,5 тыс.), Башкирии (572,9 тыс.) и Московской области (502,7 тыс.), а также в Свердловской области (477,2 тыс.) и Татарстане (473,8 тыс.).

Меньше всего спортом занимаются жители Ненецкого автономного округа (1,69 тыс.), Чукотки (4,9 тыс.) и Магаданской области (9,7 тыс.). Низкие показатели также в Калмыкии (17 тыс.) и Еврейской автономной области (24,2 тыс.).

Исследование проводилось в 2019 году при участии жителей всех регионов России в возрасте от трех до 79 лет.

В августе 2019 года в Минздраве предложили работодателям устраивать для работников спортивные перерывы. В ведомстве полагают, что это позволит снизить стресс и напряжение, а также укрепить здоровье.

По данным ВЦИОМ, занятия спортом и правильное питание за последнее десятилетие стали более популярны среди россиян. Так, в 2018 году регулярно тренировались 79% жителей, в то время как в 2015-м — лишь 61%.

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