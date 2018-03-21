Каждый четвертый россиянин регулярно занимается спортом

В последние десять лет самооценки состояния здоровья среди россиян заметно улучшились. Спортивный образ жизни и забота о правильном питании приобретают всё большую популярность, отмечают социологи ВЦИОМ по итогам проведенных опросов.

По данным исследований, более трети россиян сегодня оценивают свое состояние здоровья как «хорошее», половина — как удовлетворительное. Негативную оценку своему самочувствию дают лишь 13% опрошенных.

Сообщается, что диспансеризацию в текущем году уже прошли 15% граждан, еще 50% проходили комплексное обследование в течение последних трех лет. Возросло и число россиян, регулярно занимающихся спортом. Этот показатель вырос с 61% в 2015 году до 79% в этом.

Опрос проводился 25–26 февраля и 15–16 марта среди 2 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше заботиться о своем здоровье. Согласно данным ВЦИОМа, 27% граждан РФ регулярно проходят диспансеризацию. Около 40% россиян ответили, что не пьют и не курят.