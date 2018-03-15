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Россияне оценили решение о воссоединении с Крымом

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Воссоединение Крыма с Россией было правильным решением, полагает 91% россиян. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМа «Крым: четыре года с Россией», с которыми ознакомились «Известия».

54% респондентов заявили, что воспринимают Крым как исконно русскую территорию. Среди главных аргументов за возвращение полуострова в состав России — восстановление исторической справедливости и защита интересов страны. Еще 20% респондентов называют решение скорее правильным и только 3% опрошенных не находят его верным.

Внимание на «волеизъявление крымчан» обратили 8% опрошенных, 6% назвали жителей полуострова братским народом, еще 4% заявили, что Россия вернула то, что «было передано по ошибке Хрущевым». По 1% респондентов полагают, что воссоединение с Крымом было «экономически выгодно» и принято из желания «укрепить положение на мировой арене».

Большинство опрошенных — 69% — также полагает, что возвращение Крыма принесло России пользу. Вредным его считают 13%. Иностранные государства демонстрируют «двойные стандарты» и испытывают в этом вопросе «давление США», заявили 11% респондентов. Еще 8% опрошенных считают, что Западу невыгодно, чтобы Россия становилась сильнее.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов отметил, что при ответах на вопросы мало кто вспомнил, что 16 марта 2014 года состоялся референдум, который и решил статус полуострова. «Россияне не должны забывать, что именно свободная воля крымчан и севастопольцев сыграла ключевую роль в этом историческом решении», — сказал социолог.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 7 и 9 марта 2018 года по телефону. Участие в нем приняли 2 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Крым — исконно русская земля»

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