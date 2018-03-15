Воссоединение Крыма с Россией было правильным решением, полагает 91% россиян. Возвращение полуострова в состав РФ принесло больше пользы, чем вреда, считают 69% граждан страны. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам опроса «Крым: четыре года с Россией», с которыми ознакомились «Известия». 54% респондентов заявили социологам, что воспринимают Крым как исконно русскую территорию, а нежелание ряда западных стран признавать этот факт называют двойными стандартами.

Среди главных аргументов за возвращение Крыма в состав России — восстановление исторической справедливости и защита интересов страны. Так полагает большинство россиян, считающих решение четырехлетней давности — безусловно правильным. И тогда, и сейчас его поддержал 71% граждан. Еще 20% респондентов называют его скорее правильным и только 3% опрошенных не находят его верным.

Основной причиной воссоединения является то, что «Крым — исконно русская земля». Так ответили 54% опрошенных. 8% обратили внимание на «волеизъявление крымчан», 6% называют их братским народом, еще 4% напомнили: Россия вернула то, что «было передано по ошибке Хрущевым». Всего по 1% респондентов полагают, что это решение было «экономически выгодно» и принято из желания «укрепить положение на мировой арене».

Большинство опрошенных — 69% — также полагает, что возвращение Крыма принесло России пользу. Вредным его считают лишь 13%. При этом негативное отношение Запада к этому решению граждане оценивают по-разному. Так, 11% заявили, что иностранные государства демонстрируют «двойные стандарты» и испытывают в этом вопросе «давление США». 9% респондентов связывают его с геополитикой и недовольством полученным РФ «доступом к Черному морю». Еще 9% полагают, что всё дело — в «негативном отношении к России». 8% опрошенных считают, что Западу невыгодно, чтобы наша страна становилась сильнее, а около 5% списывают такую реакцию на «зависть», «глупость» и «незнание истории».

Комментируя итоги исследования, руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов отметил: при ответах на вопросы мало кто вспомнил, что 16 марта 2014 года состоялся референдум, который и решил статус полуострова.

— Россияне не должны забывать, что именно свободная воля крымчан и севастопольцев сыграла ключевую роль в этом историческом решении. Это важнейший довод в споре с теми, кто считает, что жители Крыма стали разменной монетой в большой политической игре, — сказал «Известиям» социолог. — Напоминать об этом нужно всем и прежде всего — молодым россиянам, многие из которых плохо разбираются в современной истории.

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отметил, что в российском обществе существует запрос на демократизацию и управление с позиций большинства. Именно поэтому решение крымчан вызывает у остальных россиян уважение. Большинство из них действительно хотело присоединиться к России. Для граждан РФ это факт, который не вызывает сомнений.

— Большинство оценивает установление постсоветских границ как несправедливое. Они проводились без права нации на самоопределение — путем кабинетных решений, которые людям кажутся сомнительными. Искусственность некоторых постсоветских границ они не принимают. Особенно тех, которые разделяют идентичные по языку и культуре народы, — пояснил политолог.

Политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что внешнеполитическое давление в связи с воссоединением Крыма с Россией будет только усиливаться.

— Хотя к санкциям, введенным после возвращения, россияне уже привыкли и не считают их чем-то особенным, — заметил он. — В общественном сознании есть убеждение, что Крым исторически является частью России, поэтому решение о воссоединении поддерживается столь значительной частью общества. И будет поддерживаться — положительная динамика продолжится, несмотря ни на что.

Политолог Константин Калачев полагает, что граждане поддерживают возвращение Крыма, потому что они всегда считали его частью России, которая была от нее оторвана из-за волюнтаристского решения.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 7 и 9 марта 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону. В 2014 году опрос проводился у респондентов на дому.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.