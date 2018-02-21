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Россияне включили образование в список важнейших расходов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Образование снова вошло в список важных запланированных расходов россиян. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, в 2016 году платное образование интересовало лишь 3% опрошенных, в 2018 году этот показатель достиг 10%.

Падение спроса на образование началось после 2014 года. Так, опрос «Ромира» показал, что платить за свое обучение готовы только 14%, а за обучение детей — 28%, тогда как двумя годами ранее этот показатель составлял 32 и 39% соответственно.

Многие эксперты объяснили подобное снижение экономическим кризисом.

Сейчас отмечается, что образование — долгосрочная инвестиция, и рост спроса на него говорит о хорошей социально-экономической ситуации.

По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМа Олега Чернозуба, с 2015 года формировались денежные резервы, которые теперь начинают использоваться.

И несмотря на то, что доходы населения не демонстрируют серьезного роста, готовность платить за образование можно считать позитивным трендом.

Опрос «Общественное мнение» в декабре показал, что лишь 11% россиян ожидают ухудшения экономической ситуации, а на изменения к лучшему для себя надеются 46%, этот показатель стал самым высоким с 2000 года.

14 февраля портал iz.ru сообщил, что Минобрнауки готовит масштабную реформу техникумов и колледжей. В ее основе — создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности.

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