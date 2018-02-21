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Министр образования открыла русскую школу в Ливане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр образования России Ольга Васильева приняла участие в открытии русской школы в Ливане. Делегация из России совершила поездку в долину Бекаа в город Шмистар.

Школа создана при Международном лицее Бекаа, где с 2017 года учащиеся изучают русский язык на постоянной основе, сообщает ТАСС. В ходе выступления Ольга Васильева отметила, что «открытие школы в одном из культурно-исторических центров Ближнего Востока, поблизости от античного Баальбека, свидетельствует от растущем интересе к русскому языку и литературе».

В торжественной церемонии участвовал также ректор МГУ Виктор Садовничий.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Ольга Васильева призвала информировать школьников о научных открытиях.

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