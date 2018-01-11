Васильева потребовала проверить на плагиат диссертации своих заместителей

Глава Минобрнауки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации и другие научные работы своих заместителей и руководителей департаментов ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

11 января замглавы ведомства, академик РАН Григорий Трубников сообщил, что житель Якутии Виктор Пинигин направил в Минобрнауки письмо с обвинениями в плагиате. Как утверждает отправитель, научная работа Григория Трубникова схожа с кандидатскими двух его диссертантов, защитившихся на месяц раньше.

«После ситуации с Трубниковым, когда к его работе были предъявлены претензии, министр поручила проверить диссертации всех своих заместителей и директоров департаментов», — пояснил источник.

По его словам, этой работой займется департамент аттестации научных и научно-педагогических работников.

В свою очередь, Григорий Трубников пояснил, что его диссертация была написана на основе проекта российского ускорительного комплекса «Нуклотрон-NICA», над которым в общей сложности работали до 300 ученых. Этим и объясняется схожесть данных упомянутых работ.

В конце октября Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук, министра культуры Владимира Мединского. В научной ценности его диссертации усомнился участник сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий.