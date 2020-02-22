Песков рассказал о ежедневных спортивных тренировках Путина

Президент России Владимир Путин ежедневно занимается спортом. Это самбо, хоккей, плавание и общий фитнес, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Первому каналу на первом чемпионате Лиги боевого самбо.

Песков заявил, что знает о тренировках Путина по самбо, но не может точно сказать, как часто глава государства практикуется, «тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место», передает ТАСС. Однако поддержание себя в форме — ежедневная практика.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, который в юности тренировался с Путиным в одной команде, рассказал, что будущий глава государства был серьезным соперником на ковре. Он не только владел разнообразной техникой, но и был очень волевым спортсменом.

Ранее 22 февраля Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо. Перед стартом турнира была подписана декларация о создании лиги.

23 февраля РЕН ТВ покажет самые яркие бои чемпионата.