Мама двоих детей спасла тонувшую собаку

Алина Наумова, мама двоих детей из Мытищ, не раздумывая бросилась спасать собаку. Ее джек-рассел сорвался с поводка и прыгнул за уткой в озеро. Поначалу хозяйка даже не стала волноваться. Но лед окружил пса — выбраться самому не удалось, и он стал тонуть. В результате самоотверженных действий хозяйки собака была спасена.