Сирийская армия отбила очередную атаку боевиков в Идлибе

Сирийской армии удалось отразить еще одну атаку, предпринятую боевиками в восточной части провинции Идлиб.

После этого силы противовоздушной обороны Сирии выступили с предупреждением, что будут сбивать любые воздушные средства, нарушающие воздушные границы государства.