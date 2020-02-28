Лом системы: могли ли миллиардные хищения привести к смене руководства «Амурстали»

Беспрецедентные хищения на градообразующем предприятии Комсомольска-на-Амуре — «Амурстали» — привели к смене генерального директора. По данным источников «Известий» на заводе и в правоохранительных органах, бывшее руководство может быть причастно к выводу со счетов 2 млрд рублей. Новым гендиректором стал Григорий Фрейдин, представляющий интересы крупнейшего акционера предприятия — председателя совета директоров группы компаний «Торэкс» Павла Бальского. Основной собственник «Амурстали» уже обратился в Главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД с просьбой провести доследственную проверку. О том, что стало причиной плачевного положения, в котором оказался один из крупнейших заводов Дальнего Востока, и какие действия будет предпринимать новый топ-менеджмент, — в материале «Известий».

Не только долги

Нового генерального директора предприятия акционеры ООО «Торэкс-Хабаровск» (собственник «Амурстали») избрали на собрании, которое прошло 27 февраля. Кресло Сергея Кузнецова, ранее руководившего заводом, занял Григорий Фрейдин — представитель главы совета директоров группы компаний «Торэкс» Павла Бальского, которому принадлежит 75% акций «Амурстали». Именно Бальский и стал инициатором смены топ-менеджмента — к кадровым перестановкам привели огромные долги предприятия и хищения на сумму порядка 2 млрд рублей, к которым, как утверждают источники «Известий», могло быть причастно бывшее руководство.

Подтвердив свое назначение, Григорий Фрейдин сообщил «Известиям», что должность его заместителя по производству займет Сергей Кузнецов. С последним «Известиям» связаться не удалось, а пресс-секретарь «Амурстали» Ирина Гулевич заявила, что ситуация на заводе «пока неясна» и комментарий будет предоставлен позже.

Сталь_1 Бывший генеральный директор «Амурстали» Сергей Кузнецов Фото: группа компаний «Торэкс»

— Действия руководства завода ущемляли мои законные права и интересы как участника общества, — рассказал «Известиям» Павел Бальский. — Я полностью был отстранен от управления заводом, получения какой-либо информации о его деятельности. Мне и моим представителям был отключен удаленный доступ к базе 1С.

Еще один совладелец «Амурстали» — супруга губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова (контролирует 25%) — ранее просила суд запретить проведение общего собрания по вопросу досрочного прекращения полномочий Сергея Кузнецова, однако получила отказ.

Справка «Известий» «Амурсталь» — единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Предприятие выпускает сталь для армирования железобетонных конструкций, угловой и круглый прокат, катанку, проволоку, сортовую заготовку.

По словам Григория Фрейдина, он уже провел встречу с трудовым коллективом завода, на которой были обговорены планы и перспективы предприятия.

— Остро стоял вопрос по поводу заработной платы, так как ранее был запущен слух о том, что выплат не будет. Мы в первую очередь отправили платежи на зарплату, — отметил он.

Сталь_3 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края/khabkrai.ru/Вячеслав Реутов

Финансовые проблемы на «Амурстали» начались с ноября 2019 года, после обысков на предприятии и задержания одного из акционеров завода, экс-депутата ЛДПР Николая Мистрюкова. В настоящее время бывший партнер по бизнесу и однопартиец Сергея Фургала находится в СИЗО по обвинению в организации убийства. После этих событий банки стали отказывать заводу в кредитах, в связи с чем производство начало постепенно сокращаться. В конце прошлого года всех сотрудников перевели на 2/3 ставки, завод начал работать только по ночам, и то не каждый день.

Григорий Фрейдин добавил, что в настоящее время производство на заводе приостановлено — лома нет, соответственно, не выпускается и готовая продукция. Есть, по его словам, «только долги». Но с 28 февраля, заверил новый руководитель, на завод начнутся поставки сырья.

— 5 марта планируем запустить производство и начинать разбираться с долгами, которые накопились на предприятии в приличном объеме, — рассказал он.

Три миллиарда в кредит

Как уже писали «Известия», в руки Ларисы Стародубовой и Николая Мистрюкова «Амурсталь» попала еще в 2017-м. В прошлом году Павел Бальский выкупил у Мистрюкова долю в 25% акций, таким образом став собственником 75% «Амурстали». Как рассказал «Известиям» бизнесмен, ранее он предлагал губернатору Сергею Фургалу 2 млрд рублей для спасения завода, но тот отказался.

После совещания в правительстве региона, которое прошло в ноябре 2019 года, на ситуацию вокруг «Амурстали» обратили внимание в Госдуме. Как рассказал «Известиям» депутат от Хабаровского края Борис Гладких, в кризисной для завода ситуации банкиры сочли возможным досрочно истребовать кредитные средства в объеме 1,5 млрд рублей и заручиться дополнительными гарантиями. Чтобы их предоставить, краевые власти вознамерились создать залоговый фонд, в который планировалось включить ликвидные госактивы на сумму 130 млрд рублей — больше годового бюджета Хабаровского края.

Сталь_4 Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края/khabkrai.ru/Вячеслав Реутов

В этой связи Борис Гладких обратился в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку законности действий властей края. В ответе ведомства (имеется в распоряжении «Известий») говорится, что указанная сумма переведена не была. При этом в документе отмечается, что такие действия были бы неправомерными.

— Сейчас прокуратура проводит проверку еще по одному обращению. По имеющейся информации, гарантийный фонд Хабаровского края предоставил поручительства ООО «Дальневосточный монолит» по обязательствам кредитного характера на 25 млн рублей, — рассказал «Известиям Борис Гладких. — Это поручительство было необходимо для получения займа в МСП Банке на 500 млн рублей.

В конце января 2020 года в Минпромторге прошло совещание с участием представителей кредитных организаций, МВД, собственников завода и краевой администрации. Главной темой обсуждения стали огромные долги предприятия, из-за которых «Амурстали» грозит банкротство.

Сталь_2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Согласно протоколу встречи (есть у «Известий»), сложившаяся ситуация вызвана сокращением оборотных средств, а также досрочным истребованием банками кредитов на 1,5 млрд рублей. По данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, общий объем привлеченных кредитных средств на тот момент достиг 3,1 млрд рублей. Из них 900 млн рублей были взяты в банке «Открытие», 500 млн — в ВТБ, 350 млн — в Сбербанке.

Павел Бальский в ходе совещания отметил, что привлеченные 3,1 млрд рублей позволяли поддерживать производство готовой продукции на уровне от 70 тыс. до 90 тыс. т ежемесячно, однако в декабре 2019 года оно составило 58 тыс. т, а к январю 2020-го снизилось до 40 тыс. т. Неоднократные требования предоставления отчета по расходованию кредитных средств были проигнорированы прежним генеральным директором Сергеем Кузнецовым.

По итогам совещания была отмечена «необходимость подготовки Минпромторгом России обращения в адрес ФСБ и Генеральной прокуратуры о сложившейся на предприятии кризисной ситуации», следует из протокола. Павел Бальский на встрече предложил для урегулирования ситуации на «Амурстали» привлечь дополнительное финансирование при условии смены гендиректора завода.

Сталь_5 Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края/khabkrai.ru/Вячеслав Реутов

«Известия» направили в Генпрокуратуру и ФСБ запрос о том, поступило ли в адрес ведомств обращение Минпромторга. В Министерстве промышленности и торговли предоставить оперативный комментарий не смогли.

Павел Бальский сообщил «Известиям», что уже обратился в Главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД с просьбой провести доследственную проверку.

Мимо кассы

Как утверждает источник «Известий» на предприятии, почти за два с половиной года — с января 2017-го — бывшее руководство «Амурстали» различными способами могло увести со счетов завода 2 млрд рублей.

Эту информацию отчасти подтверждают результаты независимого аудита, проведенного в августе 2019 года итальянской компанией D.Steel Srls (часть этих документов также есть в распоряжении редакции). Аудиторы пришли к выводу, что некоторые запчасти для оборудования предприятия закупались по ценам, завышенным на 25–30%.

Кроме того, подозрительными проверяющие сочли и документы по приобретению металлолома у населения, сообщил источник «Известий». По его данным, в накладных было указано, что автомобили Toyota Camry и Subaru Legacy привозили на завод по 1,5 тыс. т вторсырья, в то время как их грузоподъемность — около 500 кг. А автомобиль Mitsubishi Pajero, как рассказал источник «Известий», вообще должен был доставить 900 т металлолома, хотя такое количество можно перевезти только 18 железнодорожными грузовыми вагонами.

Сталь_6 Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края/khabkrai.ru/Вячеслав Реутов

По словам собеседника «Известий», существует определенный ряд бизнес-организаций, в том числе занимающихся закупкой лома у населения, которым разрешается обналичивать 1,5–2 млн рублей с комиссией 1%. Таким образом на протяжении двух с половиной лет со счетов завода могли ежемесячно уходить сотни миллионов рублей. Какая часть этих средств была направлена именно на закупку металлолома, неизвестно.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Известиям», как выглядела схема получения предприятием кредитов в разных банках через сторонние фирмы. Так, компания «Скрап Фар Ист», доверительными управляющими в которой, по данным источника, стали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и его супруга Лариса Стародубова, по документам предоставляла юридические услуги, а по факту занималась экспортом и загрузкой лома. Она заключила контракт с фирмой — покупателем готовой продукции, а та, в свою очередь, открыла аккредитив в МСП Банке, утверждает собеседник «Известий».

Когда «Скрап Фар Ист» по доходам вышла из сектора малого и среднего бизнеса, появились фирмы «Строитель» (оформленная на дочь Ларисы Стародубовой от первого брака) и «Дальневосточный Монолит». Дальше всё происходило по описанной выше схеме. Точное количество фирм-посредников неизвестно, но источник «Известий» на предприятии предположил, что их может быть 15–20. Примечательно, что через «Строитель» в дальнейшем были взяты в лизинг на 350 млн рублей грузовые вагоны — они сдавались в аренду заводу «Амурсталь».

Сталь_7 Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края/khabkrai.ru/Вячеслав Реутов

Также источник в силовых структурах отметил, что есть подозрение о выводе за границу $500 млн через компанию «Сталком», в которой, согласно открытым данным Rusprofile, Лариса Стародубова числится и директором, и учредителем. Эта фирма, по данным источника, по агентским договорам покупала и экспортировала лом корейской компании Kyungwon Networks за $167 за тонну, а та, в свою очередь, продавала вторсырье шотландскому Stalkom за $300.

Дозвониться до Сергея Фургала по имеющимся номерам «Известия» не смогли, а его пресс-служба не предоставила оперативного ответа на запрос. Получить комментарий Ларисы Стародубовой также не удалось.

Социальный ориентир

В региональный бюджет «Амурсталь» сегодня отчисляет около 700 млн рублей, поэтому для Хабаровского края предприятие имеет серьезное социальное значение, рассказала «Известиям» председатель местной думы Ирина Зикунова.

— Мы все жизненно заинтересованы в том, чтобы это предприятие не просто стабильно работало, но являлось преуспевающим и обеспечивало полную загрузку мощностей. От этого зависит поступление серьезных налоговых доходов в краевой бюджет, — сказала «Известиям» парламентарий.

Она выразила надежду, что Павел Бальский проявит социальную ответственность, экономическую дальновидность и будет способствовать тому, чтобы значимое для края предприятие продолжало работать.

Председатель комитета региональной Общественной палаты по развитию малого и среднего бизнеса, глава объединения «Союз работодателей Хабаровского края» Сергей Степанов также подчеркнул, что предприятие социально значимо для Комсомольска-на-Амуре, на нем работает более 3 тыс. жителей.