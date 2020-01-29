Эрдоган заявил о несоблюдении Россией договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 29 января, заявил, что Россия якобы не придерживается договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

«Если Россия будет соблюдать эти договоренности (в рамках сочинского и астанинского форматов. — Ред.), мы продолжим их верно соблюдать. В настоящее время Россия им не привержена», — цитирует его телеканал NTV.

Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 0:01 12 января. Ранее сообщалось о действии режима прекращения огня в этом регионе с 14:00 9 января. В тот же день в Центре по примирению также сообщали, что незаконные вооруженные формирования совершили в зоне деэскалации 16 обстрелов. Главнокомандующих этих групп призвали выйти на мирный путь решения конфликтов.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии. Как рассказал тогда Эрдоган, патрулирование должно осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Меморандум также закрепил договоренность двух стран о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтвердил приверженность единству и территориальной целостности Сирии.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.