Выплаты ветеранам ВОВ увеличили в Сахалинской области

Ветеранам Великой Отечественной войны увеличили единовременные выплаты в Сахалинской области. Деньги поступят на счета жителей региона в апреле.

Поручение об увеличении выплат дал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Участники Великой Отечественной войны в 2020 году единовременно получат 75 тыс. рублей. Для жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также участников трудового фронта выплаты увеличатся с 25 до 50 тыс. рублей. Дети войны получат 10 тыс. рублей, сообщает ИА SakhalinMedia.

Эти средства будут добавлены к федеральной единовременной выплате, размер которой также будет увеличен. Средства будут предоставляться в беззаявительном порядке.

На эти цели в бюджете Сахалинской области предусмотрено 250 млн рублей. Получателями выплат станут более 20 тыс. жителей региона.

Власти напоминают, что участники Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда получают бесплатные путевки на санаторное лечение, поддержку при оплате коммунальных и медицинских услуг, имеют право на бесплатный проезд на внутригородском и межмуниципальном транспорте.