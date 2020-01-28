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Инвалидам и участникам ВОВ в Якутии выплатят по 100 тыс. рублей

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В Республике Саха (Якутия) выплатят по 100 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Соответствующий указ «О единовременной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» был подписан главой республики Айсеном Николаевым.

Как сообщает ИА YakutiaMedia, вдовы погибших в годы войны получат выплату в размере 30 тыс. рублей. Такую же сумму получат лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками.

Вдовам умерших участников войны выплатят по 20 тыс. рублей. Ветераны тыла получат по 10 тыс. рублей, а дети Великой Отечественной — по 3 тыс. рублей.

В том случае, если житель Якутии имеет право сразу на несколько выплат, ему выплачивается одна наибольшая из них.

24 января глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин заявил, что на осуществление выплат ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы потребуется 60 млрд рублей.

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