В Петербурге отметят день полного снятия блокады Ленинграда

В понедельник, 27 января, в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Как сообщает «Интерфакс», в 9:30 у дома №14 по Невскому проспекту состоятся торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». В церемонии примут участие вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся образовательных учреждений.

В 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится церемония возложения венков и цветов. Днем в Государственной академической капелле начнется молодежная акция «900 дней и ночей». В память о подвиге жителей Ленинграда и солдат петербуржцы создадут живой мемориал. Местные жители увидят заклеенные крест-накрест бумагой окна, артиллерийские орудия, противотанковые заграждения, афишные тумбы с афишами военных лет, стенды с военными документами, фотографиями, свечи и цветы. Студенты вузов и учащиеся школ Санкт-Петербурга подготовили театрально-музыкальное представление, посвященное памятной дате. Прозвучат песни и стихи военных лет. Также выступят победители различных конкурсов, солисты Школы юного артиста «Голосята».

В Петропавловской крепости пройдет традиционная акция «Блокадный свет». В 17:30 в атриуме откроется выставка поисковых студенческих отрядов. Гости смогут увидеть оружие 1940-х годов, исторические фотографии, предметы военного быта, послушать песни, посвященные блокаде Ленинграда, будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны.

Памятные мероприятия пройдут в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, где состоится презентация книги «Музей Ленинградской Победы». Перед входом в музей откроется выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны». В БКЗ «Октябрьский» в 15:00 начнется концерт «Ленинградская Победа», в котором примут участие Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Илья Резник, Олег Погудин, Василий Герелло, Николай Мартон, Лариса Малеванная, Татьяна Буланова, Зара.

В 20:00 пройдет реконструкция Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года на Стрелке Васильевского острова. На площадках будут работать участники военно-исторических клубов в военной форме тех лет. Также будет представлен быт местных жителей.

23 января президент России Владимир Путин, находившийся в Израиле на форуме памяти жертв холокоста, рассказал о своем брате, погибшем в Ленинграде. Кроме того, российский лидер вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыли мемориал в память о блокаде.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.