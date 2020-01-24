Топилин назвал сумму для обеспечения выплат ветеранам к юбилею Победы

На осуществление выплат ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы потребуется 60 млрд рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин 24 января.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Также он заверил, что в ПФР уже подготовили изменения в законодательство, необходимые для выполнения предложений президента России Владимира Путина по маткапиталу и социальным выплатам на маленьких детей. На данный момент проект федерального закона о внесении изменений находится в Минтруда.

Ранее Топилин оценил сумму расходов для реализации данных инициатив главы государства, представленных им в ходе послания Федеральному собранию 15 января. По словам главы ПФР, потребуется около 100 млрд рублей только в текущем году.

Выплатить каждому ветерану по 75 тыс. рублей единовременно Путин пообещал во время встречи с ними в Музее обороны и блокады Ленинграда 18 января. Труженики тыла также получат выплаты — по 50 тыс. рублей. Обычно к праздникам выплачивается по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. — труженикам тыла.

Нескольких человек из присутствовавших на встрече Путин наградил медалями, отметив, что награды получат все, вне зависимости от места жительства.

23 января на сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении экс-главы Минтруда Максима Топилина председателем правления ПФР, а бывшего руководителя фонда Антона Дроздова — замминистра финансов.