Кассационный суд признал законным приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Вина осужденного Синицы полностью подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров телефонов, заключениями экспертиз. Все доказательства были приняты судом, им дана объективная оценка», — заявил прокурор в суде.

В свою очередь, адвокат Синицы заявил, что не были предоставлены документы, подтверждающие квалификацию экспертов, проводивших экспертизу высказывания блогера. Также он поставил под сомнение квалификацию людей, проводивших лингвистическую экспертизу. По его словам, один из них — математик. Также он поставил под сомнение анализ Института центра специальной техники ФСБ России, так как в ней не оценивались различные символы, например скобку в конце предложения.

По мнению адвоката, суд неправильно квалифицировал преступление, так как не учитывает контекст высказывания, сделанного в комментарии к записи и не имеющего должного распространения для того, чтобы назвать экстремистской. Также он заявил, что суд не выслушивал экспертов со стороны защиты.

Синица не присутствовал в зале суда и наблюдал за происходящим из СИЗО в Костромской области, передает корреспондент. Свою вину блогер по-прежнему не признает.

3 сентября Пресненский суд Москвы признал Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно обвинительному заключению, блогер под ником Макс Стеклов публиковал экстремистские записи в социальной сети Twitter, желая разжечь ненависть и вражду по отношению к правоохранителям. При этом он осознавал «фактический характер и общественную опасность своих действий». Следствие полагает, что сообщения Синицы могут быть восприняты как инструкция к действию.

Свидетели из числа сотрудников Росгвардии на заседании суда заявили, что после твитов блогера стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей. Сообщения Синицы вызвали резкую реакцию в интернете, пользователи Сети отмечали в Twitter официальные аккаунты Следственного комитета и МВД. Личность блогера вскоре была установлена. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с угрозой применения насилия»).

При этом Синица утверждает, что его слова были «вырваны из контекста и интерпретированы неправильно», а сам он выступает против применения насилия. Адвокат блогера Денис Тихонов также отрицает наличие у его подзащитного умысла на осуществление экстремистской деятельности.