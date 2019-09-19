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Золотов оценил приговоры Устинову и Синице

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Актеру Павлу Устинову достаточно было назначить наказание в виде одного года условно, а блогер Владислав Синица, осужденный за скандальный твит, заслуживает более сурового наказания. Такое мнение высказал в четверг, 19 сентября, глава Росгвардии Виктор Золотов.

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«Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову. — Ред.) я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения», — цитирует Золотова «РИА Новости». При этом он подчеркнул, что решения принимает суд.

Говоря о блогере, он добавил, что тот отделался малым сроком.

Синица был осужден на 5 лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, напоминает телеканал «360». Как отмечает НСН, его признали виновным в разжигании ненависти.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Прокурор запрашивал для него шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади, состоявшейся 3 августа, Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

20 сентября Мосгорсуд рассмотрит ходатайство об освобождении из СИЗО Павла Устинова.

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