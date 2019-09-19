Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство об освобождении Устинова из СИЗО

Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство об освобождении из СИЗО Павла Устинова, признанного виновным в насилии над сотрудником Росгвардии.

Пресс-служба суда сообщила, что представление об изменении Устинову меры пресечения направила Генпрокуратура, передает ТАСС. Рассмотрение назначено на 12:00. Устинов будет участвовать в заседании из СИЗО по видеотрансляции.

Адвокат Анатолий Кучерена, защищающий Устинова, сообщил, что заседание по апелляционной жалобе на приговор, ранее назначенное на понедельник, 23 сентября, перенесено на четверг, 26 сентября, пишет «Интерфакс».

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Мужчину арестовали по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Прокурор запрашивал для него шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.