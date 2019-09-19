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Песков напомнил о невмешательстве Кремля в судебные решения

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Президент России не может вмешаться в ситуацию с приговором суда по делу Павла Устинова. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Ситуация развивается в русле закона», — напомнил он, отметив, что была подана апелляция. «Еще раз напоминаем, что ни администрация президента, ни президент не комментируют решение суда и не имеют права по закону вмешиваться в судебные решения», — подчеркнул Песков.

Накануне Песков заявил, что в Кремле знают об общественных акциях в поддержку Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Ранее в четверг стало известно, что Мосгорсуд 20 сентября рассмотрит ходатайство об освобождении Устинова из СИЗО. Представление об изменении ему меры пресечения направила Генпрокуратура.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Мужчину арестовали по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Прокурор запрашивал для обвиняемого шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

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