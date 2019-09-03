Суд приговорил Синицу к 5 годам лишения свободы за угрозы

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила вердикт судья.

Накануне прокурор попросила приговорить блогера Владислава Синицу к шести годам колонии общего режима за призывы к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и МВД — по ее словам, вина Синицы была доказана в полном объеме.

Согласно обвинительному заключению, блогер под ником Макс Стеклов публиковал экстремистские записи в социальной сети Twitter, желая разжечь ненависть и вражду по отношению к правоохранителям. При этом он осознавал «фактический характер и общественную опасность своих действий». Следствие полагает, что сообщения Синицы могут быть восприняты как инструкция к действию.

Свидетели из числа сотрудников Росгвардии на заседании суда заявили, что после твитов блогера стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей.

Синица утверждает, что его слова были «вырваны из контекста и интерпретированы неправильно», а сам он выступает против применения насилия. Адвокат блогера Денис Тихонов также отрицает наличие у его подзащитного умысла на осуществление экстремистской деятельности. На заседании защита попросила суд исключить из дела две экспертизы, согласно которым в публикациях Синицы присутствуют признаки возбуждения ненависти и угрозы.

Ранее в июле пользователь Twitter с ником Макс Стеклов призывал к похищению и убийству детей силовиков, охранявших правопорядок в Москве во время несогласованной акции оппозиции 27 июля. Совершать преступления он предлагал на камеру, чтобы потом присылать правоохранителям снафф-видео. Сообщения блогера вызвали резкую реакцию в интернете, пользователи Сети отмечали в Twitter официальные аккаунты Следственного комитета и МВД.

Личность блогера была установлена, им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с угрозой применения насилия»).

В доме у Синицы был проведен обыск, изъяты компьютер и мобильные телефоны. На заседании выяснилось, что блогер работает старшим финансовым менеджером в одной из московских компаний.