Прямой эфир

Суд приговорил Синицу к 5 годам лишения свободы за угрозы

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила вердикт судья.

Снято с произволом: оправданы полицейские, скрутившие блогера
Суд в Амурской области счел недоказанной вину инспекторов ДПС, применивших силу в отношении снимавшего их действия на видео благовещенца

Накануне прокурор попросила приговорить блогера Владислава Синицу к шести годам колонии общего режима за призывы к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и МВД — по ее словам, вина Синицы была доказана в полном объеме.

Согласно обвинительному заключению, блогер под ником Макс Стеклов публиковал экстремистские записи в социальной сети Twitter, желая разжечь ненависть и вражду по отношению к правоохранителям. При этом он осознавал «фактический характер и общественную опасность своих действий». Следствие полагает, что сообщения Синицы могут быть восприняты как инструкция к действию.

Свидетели из числа сотрудников Росгвардии на заседании суда заявили, что после твитов блогера стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей.

Синица утверждает, что его слова были «вырваны из контекста и интерпретированы неправильно», а сам он выступает против применения насилия. Адвокат блогера Денис Тихонов также отрицает наличие у его подзащитного умысла на осуществление экстремистской деятельности. На заседании защита попросила суд исключить из дела две экспертизы, согласно которым в публикациях Синицы присутствуют признаки возбуждения ненависти и угрозы.

Ранее в июле пользователь Twitter с ником Макс Стеклов призывал к похищению и убийству детей силовиков, охранявших правопорядок в Москве во время несогласованной акции оппозиции 27 июля. Совершать преступления он предлагал на камеру, чтобы потом присылать правоохранителям снафф-видео. Сообщения блогера вызвали резкую реакцию в интернете, пользователи Сети отмечали в Twitter официальные аккаунты Следственного комитета и МВД.

Личность блогера была установлена, им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с угрозой применения насилия»).

В доме у Синицы был проведен обыск, изъяты компьютер и мобильные телефоны. На заседании выяснилось, что блогер работает старшим финансовым менеджером в одной из московских компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С блогера Мэддисона сняли судимость
В Дагестане блогер насмерть сбил юношу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019