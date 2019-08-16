В Дагестане блогер насмерть сбил юношу

Блогер Махмуд Иманалиев, насмерть сбивший молодого человека в Махачкале, рассказал о произошедшем. Видео допроса опубликовала 16 августа пресс-служба МВД по Дагестану.

ДТП произошло накануне на проспекте Акушинского. Иманалиев сбил юношу 2000 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался.

По словам блогера, который не раз выкладывал ролики с нарушением ПДД, пешеход сам неожиданно выскочил перед его авто.

Как отмечает РЕН ТВ, аккаунт Иманалиева в Instagram насчитывает 56 тыс. подписчиков. На странице в основном опубликованы видео дерзкой езды лихача, в том числе с игрой в «шашечки» на дороге, превышением скорости и подрезанием других машин. По данным прокуратуры Дагестана, к административной ответственности за нарушение ПДД лихач привлекался 26 раз.

На допросе же Иманалиев призвал молодежь соблюдать правила дорожного движения и осудил свое поведение.

В настоящее время по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование. В пятницу Махачкалинский Кировский районный суд арестовал блогера на два месяца — до 14 октября.

Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде и скрылся с места происшествия.