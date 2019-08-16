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Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло утром в пятницу в Нижегородской области. В результате ДТП три человека погибли и трое пострадали, рассказали в региональном ГУ МЧС.

«В Володарском районе Нижегородской области на 368-м километре трассы М-7 «Москва–Уфа» произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобиля», — приводит 16 августа «РИА Новости» сообщение спасателей.

Пострадавшие с травмами госпитализированы в больницы, причины ДТП выясняются.

Ранее в августе в Вачском районе Нижегородской области столкнулись Lifan и Lada. Погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

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