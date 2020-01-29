ЕС ограничит допуск Huawei к созданию сетей 5G

Евросоюз намерен ограничить доступ устройств китайской компании Huawei к развитию сетей 5G на территории ЕС. Об этом в среду, 29 января, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно данным газеты, план ЕС в сфере 5G предусматривает недопуск компаний, в деятельности которых усматривают риски для национальной безопасности, к важной инфраструктуре союза. К этим компаниям относятся Huawei и ZTE, передает ТАСС.

Отмечается, что страны — члены Евросоюза уже согласовали меры по сертификации оборудования, диверсификации поставщиков и контроля над компаниями, с которыми связывают высокую степень риска. При этом каждое государство должно разработать свои собственные конкретные меры безопасности.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет решение по допуску устройств Huawei к развитию сетей 5G в стране с ограничениями.

Противники идеи опасались, что разрешение китайской технологической компании на создание сети 5G передаст контроль над инфраструктурой Пекину.

Как отметил вице-президент Huawei Виктор Чжан, решение правительства Великобритании приведет к созданию более совершенной и безопасной телекоммуникационной инфраструктуры.

Ранее в январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает инфраструктуру связи Huawei не менее опасной, чем программы, производившиеся в СССР. По его утверждению, к технологиям и информации в сетях компании будет прямой доступ у Коммунистической партии Китая.