Лондон ограничит роль Huawei в британской сети 5G

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет решение по допуску устройств китайской компании Huawei к развитию сетей 5G в стране с ограничениями. Об этом 28 января сообщил телеканал Sky News.

Таким образом, Лондон предоставит гражданам страны пользоваться преимуществами новых технологий и одновременно сможет соблюсти интересы государственной безопасности. По данным телеканала, в предлагаемом соглашении говорится, что Huawei исключат из всех связанных с безопасностью и критически важных сетей, а также у компании не будет доступа к ядерным объектам и военным базам.

Противники идеи опасались, что разрешение китайской технологической компании на создание сети 5G передаст контроль над инфраструктурой Пекину.

Как отметил вице-президент Huawei Виктор Чжан, решение правительства Великобритании приведет к созданию более совершенной и безопасной телекоммуникационной инфраструктуры.

Ранее в январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает инфраструктуру связи Huawei не менее опасной, чем программы, производившиеся в СССР. По его утверждению, к технологиям и информации в сетях компании будет прямой доступ у Коммунистической партии Китая.