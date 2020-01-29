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Роскачество нашло в школьной форме нарушения по воздухонепроницаемости

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Специалисты Роскачества проверили школьную форму и обнаружили, что многие товары не соответствуют требованиям законодательства по воздухонепроницаемости и гигроскопичности (способности некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха. — Ред.). Результаты исследования опубликованы на сайте организации в среду, 29 января.

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В проверке приняли участие школьные пиджаки для мальчиков, купленные в детских магазинах, торговых комплексах, интернет-магазинах и на крупных вещевых рынках. Цена на пиджаки 21 торговой марки российского, китайского, вьетнамского и турецкого производства варьировалась от 1300 рублей до 8790 рублей.

Шесть брендов детских пиджаков — Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly и ASN Aselin — не вызвали претензий.

«У прочих товаров — от одного до трех несоответствий одновременно. В нескольких случаях все три несоответствия совпали — и это не случайно. Обман с составом ткани (как правило, подмена хлопка или шерсти дешевой синтетикой) приводит к нарушениям по гигроскопичности изделия», — объяснили в Роскачестве.

Отмечается, что некоторые из производителей оперативно отреагировали на результаты проверки и изъяли из продажи партии пиджаков с выявленными нарушениями, в ближайшее время их продукцию проверят повторно.

9 августа Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы — по словам специалистов, при покупке необходимо обращать внимание на состав ткани, пошив, маркировку и документацию.

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