Прямой эфир

Сенаторы-демократы раскритиковали план Трампа по «сделке века»

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенаторы от демократической партии США направили письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором критически высказались относительно опубликованного ранее Белым домом плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Текст письма опубликовал сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен на своей странице в Twitter.

Отмечается, что среди 12 сенаторов, подписавших документ, три претендента на выдвижение кандидатами в президенты на выборах 2020 года — Берни Сандерс (штата Вермонт), Элизабет Уоррен (штата Массачусетс) и Эми Клобушар (штат Миннесота).

Мир на 80 страницах: Дональд Трамп представил «сделку века»
План американского президента предполагает прекращение палестино-израильского конфликта

Парламентарии выразили глубокую обеспокоенность в связи с решением главы государства опубликовать имеющий односторонний характер план палестино-израильского урегулирования, составленный без какого бы то ни было палестинского участия и поддержки.

Также сенаторы отметили, что односторонняя реализация «сделки века» может привести к утверждению суверенитета Израиля над Иорданской долиной и еврейскими поселениями на Западном берегу. Демократы уверены, что данные события будут нарушать положения международного права и вызовут негативную реакцию со стороны некоторых американских союзников.

28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века».

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Палестинский лидер ответил на предложенную Трампом «сделку века»
В США запретили госслужащим ездить в Старый город Иерусалима

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020