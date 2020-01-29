Сенаторы-демократы раскритиковали план Трампа по «сделке века»

Сенаторы от демократической партии США направили письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором критически высказались относительно опубликованного ранее Белым домом плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Текст письма опубликовал сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен на своей странице в Twitter.

Отмечается, что среди 12 сенаторов, подписавших документ, три претендента на выдвижение кандидатами в президенты на выборах 2020 года — Берни Сандерс (штата Вермонт), Элизабет Уоррен (штата Массачусетс) и Эми Клобушар (штат Миннесота).

Парламентарии выразили глубокую обеспокоенность в связи с решением главы государства опубликовать имеющий односторонний характер план палестино-израильского урегулирования, составленный без какого бы то ни было палестинского участия и поддержки.

Также сенаторы отметили, что односторонняя реализация «сделки века» может привести к утверждению суверенитета Израиля над Иорданской долиной и еврейскими поселениями на Западном берегу. Демократы уверены, что данные события будут нарушать положения международного права и вызовут негативную реакцию со стороны некоторых американских союзников.

28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века».

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.