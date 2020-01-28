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В США запретили госслужащим ездить в Старый город Иерусалима

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Госслужащим США и членам их семей временно запрещено без специального разрешения посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору, а также палестинские территории, включая Бейт-Лехем, Иерихон, Кумран, Вади-Кельт и побережье Мертвого моря, находящееся под контролем Палестины. Об этом сообщается на сайте американского посольства в Израиле во вторник, 28 января.

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Запрет распространяется и на дороги, которые проходят через палестинские территории. Исключение сделано для 443-й трассы.

Американцам также рекомендовали избегать мест скопления народа, где присутствуют дополнительные силы полиции или армии.

Поездки в запрещенные места со служебными целями допускаются лишь в случае необходимости и при соблюдении усиленных мер безопасности.

Дипмиссия США напоминает, что ракетные обстрелы израильской территории происходят без предупреждений, поэтому американцам рекомендуется сохранять бдительность и внимательно следить за развитием событий в регионе. В случае ракетных обстрелов нужно строго исполнять рекомендации израильских властей.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины.

До оглашения американским лидером условий сделки источники The New York Times отмечали, что план подразумевает передачу большей части Иорданской долины Израилю.

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и президент Палестины Махмуд Аббас выступили против этой сделки, пояснив, что ее целью является ликвидация палестинского национального проекта.

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