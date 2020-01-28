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Палестинский лидер ответил на предложенную Трампом «сделку века»

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Фото: REUTERS
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Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта. С таким заявлением выступил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет Reuters.

«Иерусалим не продается», — заявил Аббас и назвал план США по урегулированию заговором, который палестинский народ «отправит в корзину истории».

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Кроме того, лидер отметил, что Палестина настаивает на признании своего государства в границах 1967 года. Аббас подчеркнул, что готов к переговорам не с США, а со всем «ближневосточным квартетом», куда также входят Россия, Евросоюз и ООН.

Аббас заявил, что палестинское движение ФАТХ очень скоро начнет новый раунд межпалестинских переговоров для достижения примирения, пишет «РИА Новости».

Ранее 28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века».

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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