Присяжные признали обвиняемого в стрельбе на фабрике «Меньшевик» невиновным

Коллегия присяжных призналa бизнесмена Илью Аверьянова невиновным по делу об убийстве охранника на фабрике «Меньшевик», его отпустили из под стражи в зале Московского городского суда. Об этом во вторник, 28 января, сообщает ТАСС.

Как рассказала староста коллегии присяжных Еленa Глазунова, присяжные признали, что охранник Осипов 27 декабря 2017 года был убит из «Сайги» на рабочем местe. «На вопрос, доказанo ли, что указанноe деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов, мы ответили отрицательно», — сообщила онa журналистам.

Глазунова добавила, что присяжные заседатели также не признали вину Аверьяновa в избиении возле фабрики человека по фамилии Замосковный.

Из решения присяжных следует, что убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом отмечается, что перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе. Теперь вопрос о квалификации деяния, совершенного Аверьяновым, решит судья Андрей Суворов после обсуждения последствий вердикта присяжных.

Представители потерпевших и прокуроры просили признать Аверьянова виновным по обоим пунктам обвинения. Адвокаты подсудимого попросили присяжных вынести оправдательный вердикт.

В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Стрелку удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ. Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с предпринимателя 3,3 млн рублей.

Аверьянов не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье, намерения причинить вред он не имел.

Избиение Замосковного произошло в 2016 году возле здания фабрики, где он поджигал тополиный пух. По версии следствия, Аверьянов заподозрил его в попытке поджечь фабрику и нанес ему несколько ударов головой в лицо, причинив черепно-мозговую травму.