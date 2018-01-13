СК проверит версию рейдерского захвата фабрики «Меньшевик»

Следственный комитет России проверит версию рейдерского захвата фабрики «Меньшевик» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Бывший владелец кондитерской фабрики, устроивший стрельбу на территории предприятия, рассказал на допросе, что определенная группа лиц пыталась незаконно завладеть фабрикой в течение долгого времени, отметили в СК.

По словам экс-владельца, он хранил ружье в своем рабочем кабинете в целях защиты.

«Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате принадлежащего ему предприятия», — сказала Иванова.

Конфликт на фабрике произошел утром 27 декабря. По данным следствия, Илья Аверьянов вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия, после чего достал оружие и выстрелил в охранника, который скончался на месте. Экс-владелец скрылся сразу после стрельбы.

Полицейские его обнаружили рано утром 28 декабря на территории типографии, расположенной на улице Правды. Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве, суд принял решение арестовать бывшего владельца фабрики. 29 декабря защита Аверьянова обжаловала данное решение.