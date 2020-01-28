Стала известна дата начала торговых переговоров ЕС и Великобритании

Великобритания и Евросоюз 3 марта начнут переговоры о торговых отношениях после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает газета The Guardian во вторник, 28 января.

По данным издания, министры стран ЕС выработают позицию Брюсселя по этой теме на встрече 25 февраля. До этого момента стороны будут определять проекты и проблемные вопросы, которые они хотели бы обсудить в ходе предстоящей дискуссии.

Сразу после того, как Великобритания официально покинет ЕС, начнется 11-месячный переходный период. Он завершится 31 декабря 2020 года.

До этого момента Британия будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке. Однако Лондон потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии.

Такой плавный переход, по версии журналистов, необходим, чтобы Лондон и Брюссель согласовали все нюансы будущих отношений. Ключевой эпизод этого диалога — соглашение о торговле. Вместе с тем важно договориться и об авиационных стандартах, лицензировании медикаментов и поставках различных ресурсов.

24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В тот же день документы о выходе Великобритании из Евросоюза одобрили главы Еврокомиссии и Евросовета.

31 января — день, на который намечен Brexit. После этого начнется переходный период торговых переговоров между сторонами. До этого законопроект, подготовленный правительством Джонсона, утвердили в палате лордов британского парламента.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания английских слов Britain — Британия и Exit — выход).