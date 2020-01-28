Прямой эфир
Сюжет:

Стала известна дата начала торговых переговоров ЕС и Великобритании

0
Фото: Global Look Press/Han Yan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания и Евросоюз 3 марта начнут переговоры о торговых отношениях после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает газета The Guardian во вторник, 28 января.

По данным издания, министры стран ЕС выработают позицию Брюсселя по этой теме на встрече 25 февраля. До этого момента стороны будут определять проекты и проблемные вопросы, которые они хотели бы обсудить в ходе предстоящей дискуссии.

Сразу после того, как Великобритания официально покинет ЕС, начнется 11-месячный переходный период. Он завершится 31 декабря 2020 года.

Brexit в режиме выживания: что ждет Британию в 2020 году
Завершив первый этап выхода из ЕС, Соединенное Королевство столкнулось с угрозой своей территориальной целостности

До этого момента Британия будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке. Однако Лондон потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии.

Такой плавный переход, по версии журналистов, необходим, чтобы Лондон и Брюссель согласовали все нюансы будущих отношений. Ключевой эпизод этого диалога — соглашение о торговле. Вместе с тем важно договориться и об авиационных стандартах, лицензировании медикаментов и поставках различных ресурсов.

24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В тот же день документы о выходе Великобритании из Евросоюза одобрили главы Еврокомиссии и Евросовета.

31 января — день, на который намечен Brexit. После этого начнется переходный период торговых переговоров между сторонами. До этого законопроект, подготовленный правительством Джонсона, утвердили в палате лордов британского парламента.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания английских слов Britain — Британия и Exit — выход).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экономист спрогнозировал стабильный евро после выхода Британии из ЕС
Зеленский предложил принять в ЕС Украину вместо Великобритании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020