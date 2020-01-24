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Евросовет и Еврокомиссия подписали соглашение о Brexit

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Cheng
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Главы Еврокомиссии и Евросовета в Брюсселе одобрили соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом в пятницу, 24 января, рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Все неизбежно изменится, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — написал он в своем Twitter на английском, а после на французском добавил, что с нетерпением ждет возможности, чтобы «написать эту новую страницу вместе».

Накануне комитет Европарламента по конституционным делам на экстренном заседании поддержал соглашение о Brexit. Отмечалось, что ЕС завершит ратификацию документа после голосования Европарламента 29 января на пленарном заседании.

Ранее в этот день королева Елизавета II подписала билль о Brexit, после чего он приобрел статус закона. Отмечается, что премьер-министр страны Борис Джонсон формально подпишет документ в ближайшие дни. Сам Brexit намечен на 31 января. После этого начнется переходный период торговых переговоров между сторонами. До этого законопроект, подготовленный правительством Джонсона, утвердили в палате лордов британского парламента.

15 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания покинет союз через две недели. Она также рассказала, что переговоры о торговом договоре сторон после Brexit могут начаться уже в конце февраля — начале марта, продолжатся до конца года, после чего должны быть ратифицированы.

20 декабря палата общин в первом чтении одобрила сделку британского правительства о выходе страны из Евросоюза. За проголосовали 358 депутатов, против — 234.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания слов англ. Britain — Британия и англ. Exit — выход).

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