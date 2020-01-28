Замглавы МИДа обсудил с послом США взаимодействие на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с новым послом США в России Джоном Салливаном. Об этом сообщается 28 января на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в Москве, основной повесткой переговоров стала ситуация в Ливии, а также перспективы двустороннего взаимодействия по преодолению кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и севере Африки.

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. По итогам конференции участники договорились о перемирии в стране, а также пришли к соглашению насчет эмбарго на поставки оружия и прекращения военной поддержки сторон конфликта.

Перед этим конфликтующие стороны в Ливии договорились с полуночи 12 января соблюдать режим прекращения огня.

Новый американский посол в России прибыл в Москву 16 января. Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге 23 декабря. Ранее Салливан говорил, что надеется на укрепление отношений двух стран. Дипломат будет не только руководить посольством в Москве, но и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке. В американской дипмиссии считают, что это поможет достижению целей внешней политики Соединенных Штатов.

В Ливии не прекращаются военные действия после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.