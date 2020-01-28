Прямой эфир

Замглавы МИДа обсудил с послом США взаимодействие на Ближнем Востоке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с новым послом США в России Джоном Салливаном. Об этом сообщается 28 января на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Генерал в Коломбо: как Ливия настигла Сергея Лаврова в Шри-Ланке
Глава российского МИДа приехал в республику с рабочим визитом впервые за 11 лет

Встреча состоялась в Москве, основной повесткой переговоров стала ситуация в Ливии, а также перспективы двустороннего взаимодействия по преодолению кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и севере Африки.

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. По итогам конференции участники договорились о перемирии в стране, а также пришли к соглашению насчет эмбарго на поставки оружия и прекращения военной поддержки сторон конфликта.

Перед этим конфликтующие стороны в Ливии договорились с полуночи 12 января соблюдать режим прекращения огня.

Новый американский посол в России прибыл в Москву 16 января. Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге 23 декабря. Ранее Салливан говорил, что надеется на укрепление отношений двух стран. Дипломат будет не только руководить посольством в Москве, но и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке. В американской дипмиссии считают, что это поможет достижению целей внешней политики Соединенных Штатов.

В Ливии не прекращаются военные действия после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хафтар не подписал принятое в Берлине соглашение по Ливии
Шойгу обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с министром обороны Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020