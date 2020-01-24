Хафтар не подписал принятое в Берлине соглашение по Ливии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар не подписал итоговое соглашение, принятое по итогам берлинской конференции по Ливии. Об этом в пятницу, 24 января, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«(Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез. — Ред.) Саррадж принял эти 55 пунктов и перемирие, а Хафтар согласился на перемирие и назвал пять имен для военного комитета. Он (Хафтар. — Ред.) не принял 55 пунктов. Он только согласился с перемирием», — цитирует ее «РИА Новости».

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнула, что цель конференции заключалась в согласовании принципов урегулирования ситуации в Ливии. Она отметила необходимость работы над тем, чтобы стороны конфликта признали перемирие на территории страны и провели заседание военного комитета в Женеве.

Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии прошла 19 января в Берлине в ведомстве федерального канцлера ФРГ. В ней принимали участие президент России Владимир Путин, госсекретарь США Майк Помпео, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, французский лидер Эммануэль Макрон, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители Италии, Китая, ОАЭ, Египта, Алжира, ЕС и Африканского союза.

По итогам конференции участники договорились о перемирии в стране, а также пришли к соглашению насчет эмбарго на поставки оружия и прекращения военной поддержки сторон конфликта.

Перед этим конфликтующие стороны в Ливии договорились с полуночи 12 января соблюдать режим прекращения огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.