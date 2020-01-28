Комитет ПАСЕ рекомендовал ратифицировать полномочия РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу обязательств на заседании во вторник, 28 января, поддержал доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщает ТАСС.

«Резолюцию поддержали, поправки [британского парламентария Роджера] Гейла большинством голосов отклонены», — сказал Толстой. Он уточнил, что речь идет о подтверждении полномочий без каких-либо изъятий.

Днем ранее он рассказал, что делегаты РФ покинут сессию ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге с 27 по 31 января, если их полномочия ограничат.

Депутаты ассамблеи на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Инициативу литовского представителя поддержали по меньшей мере 30 человек из пяти делегаций — необходимый минимум для рассмотрения предложения комитетом по мониторингу. При этом не уточняется, кто именно выступил в поддержку Зингериса.

Также в этот день по различным причинам были оспорены полномочия делегаций Испании, Молдавии, Польши, Португалии и Швейцарии.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за вступления Крыма в состав РФ в 2014 году. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

26 июня 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, против чего выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. 16 января 2020 года Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, а 27 января полномочия делегации были утверждены.