Вице-президентом ПАСЕ избран депутат рады Украины

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 27 января на своей странице в социальной сети Facebook сообщила член украинской делегации в организации Евгения Кравчук.

По ее словам, вице-президентом ПАСЕ избран Александр Мережко — доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права. Также народный депутат — председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, преподавал США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, добавила Кравчук.

Как добавила депутат, вся делегация поздравляет своего коллегу с избранием и желает ему успеха на высоком посту.

Ранее в понедельник украинский парламент принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ПАСЕ. 16 января Верховная рада одобрила возвращение делегации Украины к работе в ассамблее в 2020 году.

В 2014 году Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы международной организации из-за возвращения Крыма в состав РФ. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.

Летом 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, против чего выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях.