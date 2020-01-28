Прямой эфир

«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале

0
Фото: ТАСС/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявок на прокачку нефти в феврале на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии пока нет. Об этом заявил агентству «Интерфакс» во вторник, 28 января, глава «Транснефти» Николай Токарев.

Черная полоса: почему нефть больше не зависит от войн и революций
В ценообразовании стали доминировать экономические факторы

По его словам, «Транснефть» в январе перераспределила, в том числе в порты, нефть, которую могли бы поставить на белорусские НПЗ.

В связи с тем, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия приостановила поставки этого вида топлива в Белоруссию 3 января. В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну.

На следующий день в концерне «Белнефтехим» сообщили о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские НПЗ.

20 января СМИ сообщили о прекращении диалога Москвы и Минска о транзите нефти через Белоруссию. Предполагается, что одной из главных причин является бессмысленность «обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, которые пойдут через республику».

27 января замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин заявил о продолжении российско-белорусских переговоров по тарифу на транзит нефти и ожидании оперативного определения Минском расходов на транспортировку этого вида топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС заявила о продолжении переговоров с Минском по тарифу на транзит нефти
Первая партия нефти из Норвегии поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020