«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале

Заявок на прокачку нефти в феврале на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии пока нет. Об этом заявил агентству «Интерфакс» во вторник, 28 января, глава «Транснефти» Николай Токарев.

По его словам, «Транснефть» в январе перераспределила, в том числе в порты, нефть, которую могли бы поставить на белорусские НПЗ.

В связи с тем, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия приостановила поставки этого вида топлива в Белоруссию 3 января. В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну.

На следующий день в концерне «Белнефтехим» сообщили о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские НПЗ.

20 января СМИ сообщили о прекращении диалога Москвы и Минска о транзите нефти через Белоруссию. Предполагается, что одной из главных причин является бессмысленность «обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, которые пойдут через республику».

27 января замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин заявил о продолжении российско-белорусских переговоров по тарифу на транзит нефти и ожидании оперативного определения Минском расходов на транспортировку этого вида топлива.