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ФАС заявила о продолжении переговоров с Минском по тарифу на транзит нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия продолжает переговоры с Белоруссией по тарифу на транзит нефти и ожидает оперативного определения ею расходов на транспортировку. Об этом заявил 27 января замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

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По его словам, в случае несогласования сторонами уровня расходов тариф вырастет в пределах 6%, пишет «РИА Новости». Как отметил Голомолзин, в основу берется методика, что цена меняется по формуле инфляция плюс не более 3%.

«Прогнозная инфляция — 3%. Какой итоговой будет величина тарифа — это вопрос относительно того, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке», — сказал замглавы ФАС.

В случае если стороны не придут в ходе переговоров к обоснованным объемам, то будет работать эта формула, объяснил он. Российская сторона ожидает решения Минска и рассчитывает на его принятие в ближайшее время.

13 января Голомолзин рассказал, что окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории Белоруссии антимонопольные ведомства двух государств примут в январе.

20 января СМИ узнали о прекращении диалога Москвы и Минска о транзите нефти через Белоруссию. Предполагается, что одной из основных причин стала бессмысленность «обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, которые пойдут через республику».

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