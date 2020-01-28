Мэр китайского города Уханя захотел в отставку

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван, ставшего эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV, заявил о намерении подать в отставку. Об этом 27 января сообщает The Guardian.

Глава Уханя признал свою ошибку в том, что информация о распространении инфекции не была своевременно обнародована, однако уточнил при этом, что местное правительство должно было получить разрешение, прежде чем сообщить о вирусе.

«Мы не раскрыли информацию о вирусе своевременно и не использовали ее эффективно, чтобы усовершенствовать нашу работу», — сказал Сяньван в эфире Центрального китайского телевидения.

Он также заявил, что к вспышке пневмонии такого масштаба невозможно подготовиться даже в высокоразвитых городах.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о более чем 4,5 тыс. случаях заражения в Китае, из них более 100 человек скончались.

Вирус оказался заразным даже в инкубационный период, который составляет от 1 до 14 дней, в среднем — 10 суток. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа. Также врачи установили, что среди первых симптомов коронавируса могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли, тошнота и общая слабость. На поздних этапах у заболевших повышается температура и появляется кашель.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Кроме этого, существует около 30 препаратов, которые способны воздействовать на вирус. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко. По его словам, 12 из этих препаратов применяются при лечении ВИЧ-инфекции, например «Индинавир» и «Саквинавир».