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Грузия примет делегацию из России в обход своего законодательства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Грузия готова принять делегацию из России на майской встрече глав МИД Совета Европы, несмотря на посещение делегатами Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают оккупированными территориями. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили 28 января.

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Глава государства напомнила, что мероприятие пройдет в Тбилиси 14–15 мая и Грузия готова исполнять взятые на себя международные обязательства.

«Грузия намерена переступить собственное законодательство, которое запрещает въезд в Грузию людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относиться ко многим членам российской делегации», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом Зурабишвили добавила, что такое решение «будет непросто принято народом Грузии».

20 июня 2019 года в Тбилиси произошли массовые беспорядки из-за участия депутата Госдумы Сергея Гаврилова в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Недовольство оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента, как и предусмотрено протоколом. Митингующие начали штурм парламента, требуя отставки спикера и главы МВД, и скандировали антироссийские лозунги.

Из-за небезопасной обстановки власти РФ с 8 июля на неопределенный срок приостановили авиасообщение с Грузией. Тогда жители Батуми выступили за налаживание отношений между странами, а премьер Грузии Георгий Гахария призвал власти своей страны сделать первый шаг для нормализации ситуации.

Позднее в октябре надежду на урегулирование ситуации выразили и в Москве. Однако Зурабишвили предложила вести переговоры с РФ по примеру «нормандского формата».

Дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой были разорваны в 2008 году по инициативе грузинской стороны. В настоящее время диалог между странами поддерживается только в рамках Женевских дискуссий и переговоров в формате Абашидзе–Карасин.

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