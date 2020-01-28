СК опубликовал видео допроса оставившего детей в Шереметьево отца

Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, оставившего своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Ролик был размещен во вторник, 28 января, на официальном YouTube-канале СК.

«Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии», — говорится в подписи к видео.

На большей части ролика звук отсутствует.

41-летний Виктор Гаврилов со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево 26 января. Он оставил детей в аэропорту, а сам скрылся.

У мальчиков обнаружили свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по словам Гаврилова, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

В тот же день, 26 января, следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

27 января Ольга Пушкарева, мать мальчиков, дала первое интервью, в котором рассказала об издевательствах со стороны супруга. По ее словам, она много лет терпела пытки, которые якобы устраивал ее муж, а также заявила, что готова вернуть своих детей, которых раньше не получалось забрать у супруга.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что детей стоит передать матери, если она согласится их взять. В ином случае обоих родителей необходимо лишить родительских прав, а детей передать в приемную семью.

28 января Гаврилов пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. В настоящий момент следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.