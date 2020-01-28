Тверскую область в новогодние каникулы посетили 158 тыс. туристов

С 31 декабря по 8 января в Тверской области побывали более 158 тыс. туристов. В среднем отели региона были загружены на 85%. Это на 5% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Самыми популярными направлениями стали Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок и Селигер. Таковы данные регионального министерства туризма, которое проанализировало отчеты по заполняемости отелей. Гостями Тверской области в основном были туристы из Москвы и Подмосковья, соседних с Верхневолжьем регионов.

Популярностью пользовались частные музеи. К примеру, музей фотографии «Искра», который открылся в 2019 году при поддержке местного министерства туризма, отработал праздничные выходные практически при 100-процентной загрузке.

При полной загрузке прошла и праздничная семейная программа в туркомплексе «Мармеладное царство» в Лихославле. Но рекордсменом по количеству туристов среди частных малых музеев стал Музей козла, который за эти праздничные выходные посетили 900 человек.

Стабильно высок спрос на однодневные и двухдневные туры в Торжок, Старицу, Вышний Волочек, Лихославль, Бежецк, Кимры и Калязин. В перечень туристических событий Тверской области на этот год вошли 89 мероприятий, которые пройдут в 31 муниципальном образовании региона.

Среди ключевых событий 2020 года — гастрономические фестивали «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», фестиваль карельского пирога «Калитка», фестивали клюквы, картошки, капусты, меда, пишут «Тверские ведомости».

В ноябре 2019 года в Тверском императорском дворце открыли для туристов мастерские реставраторов. Во время экскурсий мастера рассказывают туристам, как поддерживается жизнь в старинных экспонатах.