Прямой эфир

Тверскую область в новогодние каникулы посетили 158 тыс. туристов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 31 декабря по 8 января в Тверской области побывали более 158 тыс. туристов. В среднем отели региона были загружены на 85%. Это на 5% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Самыми популярными направлениями стали Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок и Селигер. Таковы данные регионального министерства туризма, которое проанализировало отчеты по заполняемости отелей. Гостями Тверской области в основном были туристы из Москвы и Подмосковья, соседних с Верхневолжьем регионов.

Популярностью пользовались частные музеи. К примеру, музей фотографии «Искра», который открылся в 2019 году при поддержке местного министерства туризма, отработал праздничные выходные практически при 100-процентной загрузке.

При полной загрузке прошла и праздничная семейная программа в туркомплексе «Мармеладное царство» в Лихославле. Но рекордсменом по количеству туристов среди частных малых музеев стал Музей козла, который за эти праздничные выходные посетили 900 человек.

Стабильно высок спрос на однодневные и двухдневные туры в Торжок, Старицу, Вышний Волочек, Лихославль, Бежецк, Кимры и Калязин. В перечень туристических событий Тверской области на этот год вошли 89 мероприятий, которые пройдут в 31 муниципальном образовании региона.

Среди ключевых событий 2020 года — гастрономические фестивали «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», фестиваль карельского пирога «Калитка», фестивали клюквы, картошки, капусты, меда, пишут «Тверские ведомости».

В ноябре 2019 года в Тверском императорском дворце открыли для туристов мастерские реставраторов. Во время экскурсий мастера рассказывают туристам, как поддерживается жизнь в старинных экспонатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристические маршруты по Тверской области презентовали в Китае
Стоит отчаливаться: чем круизы по рекам России привлекают туристов
Компании вкладывают миллионы рублей в обновление теплоходов и в открытие новых стоянок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020