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Мастерские реставраторов императорского дворца Твери откроют для туристов

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Встречи с реставраторами организуют в Тверском императорском дворце. Мастера расскажут туристам, как поддерживается жизнь в старинных экспонатах. Экскурсии проведут в рамках проекта «Открытие».

Так, на 29 ноября запланированы две экскурсии. Одна из них под названием «Реставрация масляной живописи» пройдет по кабинету реставрационного контроля императорского дворца. Вторая, «Реставрация темперной живописи», предполагает посещение реставрационной мастерской с экспозицией древнерусского искусства.

Как пишут «Тверские ведомости», в данный момент в Путевом дворце на реставрации находятся оранжерея и здание бывшего реального училища. Работы должны завершить к концу 2019 года. По словам губернатора Игоря Рудени, Путевой дворец станет местом притяжения туристов.

В марте серию тематических экскурсий «Открытые мастерские» организовала областная картинная галерея в Твери. В ее рамках также проходили встречи с реставраторами.

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