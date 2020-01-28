Украинский завод заказал у России алюминий для американских ракет

Украинский Южный машиностроительный завод им. Макарова и российское ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» заключили договор на поставку алюминия. Об этом во вторник, 28 января, сообщил портал «Украина.ру».

Российская компания согласилась поставить украинскому заводу металл на сумму 109,5 млн рублей общим весом 88,7 т алюминиевого проката. Стороны подписали соглашение 15 января.

Портал подчеркивает, что назначение закупки раскрыто не было, однако в период с 2017 года украинские компании заключили с российскими четыре контракта на поставку этого металла.

При этом отмечается, что в прошлогоднем договоре указано, что украинскому заводу нужен алюминий для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares, использующейся для запусков на низкую опорную орбиту. Ракета оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

В мае 2019 года сообщалось, что РД-181 производства НПО «Энергомаш» после изменения режима работы позволит увеличить на тонну грузоподъемность американской ракеты-носителя Antares.

14 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ракетно-космическая промышленность США зависит от оборудования российского производства.

Отмечалось, что в период с 2019 по 2020 год американские ВВС получат еще девять РД-181.

«Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 для американской ракеты Atlas V, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).