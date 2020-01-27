Рейсы в Китай отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

Компания AZUR air приостановила полеты из нижегородского аэропорта Стригино на китайский остров Хайнань. Причина — вспышка коронавируса, поясняет пресс-служба перевозчика.

Также AZUR air отменил рейсы в КНР из других городов России, передает ИА «НьюсНН». «В кратчайшие сроки, начиная с 27.01.2020, будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с о. Хайнань», — отметили в компании.

В настоящее время известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых 81 человек погиб. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко заявил, что в настоящее время около 30 препаратов работают против китайского коронавируса.