Прямой эфир

Рейсы в Китай отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания AZUR air приостановила полеты из нижегородского аэропорта Стригино на китайский остров Хайнань. Причина — вспышка коронавируса, поясняет пресс-служба перевозчика.

Также AZUR air отменил рейсы в КНР из других городов России, передает ИА «НьюсНН». «В кратчайшие сроки, начиная с 27.01.2020, будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с о. Хайнань», — отметили в компании.

В настоящее время известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых 81 человек погиб. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко заявил, что в настоящее время около 30 препаратов работают против китайского коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Украинский туроператор Join UP приостановил продажу туров в Китай

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020