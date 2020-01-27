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ВВС США подтвердили крушение американского самолета в Афганистане

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Фото: twitter.com/Tariq Ghazniwal
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Самолет, разбившийся в провинции Газни в Афганистане, действительно принадлежит американским ВВС. Информацию подтвердил начальник штаба ВВС США генерал Дейв Голдфейн.

CNBC он заявил, что Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом Голдфейн не смог ответить на вопросы о числе погибших и о том, подверглось ли воздушное судно атаке.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что он «осведомлен о ситуации», но детали сообщать отказался. В центральном командовании ВС США CBS News ответили, что ведется расследование, но принадлежность самолета им неизвестна.

Fox News со ссылкой на неназванного военного чиновника передает, что на борту находились по меньшей мере пять человек, по данным Reuters — не более десяти. При этом афганский телеканал TOLO News ранее сообщил о двух погибших, предположительно, пилотах. Американский чиновник заверил, что признаков атаки на самолет нет.

При этом «Талибан» уже взял ответственность за атаку. Представитель движения заявил Associated Press, что талибы сбили самолет, осуществлявший разведполет, в результате крушения погибло несколько американских военнослужащих. Агентство отмечает, что катастрофа произошла в 10 км от военной базы США, а после падения талибы взяли самолет под охрану и прочесывали территорию в поисках выживших.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, что на самолете присутствуют опознавательные знаки, характерные для ВВС США.

Воздушное судно разбилось утром 27 января. Изначально сообщалось, что крушение потерпел Boeing 737-400 авиакомпании Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились более 80 пассажиров. Однако перевозчик и власти Афганистана данную версию опровергли.

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