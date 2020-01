Самолет в Иране выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Иране пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел в городе Махшахр на юго-западе страны. Пилот по техническим причинам не справился с управлением воздушным судном, из-за чего лайнер выкатился за пределы ВПП. В результате ЧП никто не пострадал.

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines следовал по маршрут Тегеран–Махшахр. На борту находились 135 пассажиров. Как заявил гендиректор аэропорта Мохаммада Реза Резаи, причиной произошедшего стал поздний заход лайнера на посадку, пишет телеканал «Звезда». Так самолет оказался на городской улице за пределами воздушной гавани.

Судя по видео, которое в Twitter опубликовали очевидцы, лайнер застыл посреди улицы «на брюхе» без шасси. Подломились ли стойки при посадке, или шасси изначально не удалось выпустить, не сообщается, пишет телеканал «360». На кадрах также видно, как пассажиры покидают борт, помогая друг другу и стремясь отойти от самолета как можно скорее.

25 января сообщалось, что пассажирский самолет Airbus 306 авиакомпании Iran Airtour был вынужден совершить экстренную посадку в Тегеране из-за технических проблем.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu