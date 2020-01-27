Прямой эфир

Самолет в Иране выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

0
Фото: irna.ir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иране пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел в городе Махшахр на юго-западе страны. Пилот по техническим причинам не справился с управлением воздушным судном, из-за чего лайнер выкатился за пределы ВПП. В результате ЧП никто не пострадал.

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines следовал по маршрут Тегеран–Махшахр. На борту находились 135 пассажиров. Как заявил гендиректор аэропорта Мохаммада Реза Резаи, причиной произошедшего стал поздний заход лайнера на посадку, пишет телеканал «Звезда». Так самолет оказался на городской улице за пределами воздушной гавани.

Судя по видео, которое в Twitter опубликовали очевидцы, лайнер застыл посреди улицы «на брюхе» без шасси. Подломились ли стойки при посадке, или шасси изначально не удалось выпустить, не сообщается, пишет телеканал «360». На кадрах также видно, как пассажиры покидают борт, помогая друг другу и стремясь отойти от самолета как можно скорее.

25 января сообщалось, что пассажирский самолет Airbus 306 авиакомпании Iran Airtour был вынужден совершить экстренную посадку в Тегеране из-за технических проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет сел в Хабаровске после сообщения о минировании
В Шереметьево у самолета повредили переднее шасси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020