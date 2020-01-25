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В Шереметьево у самолета повредили переднее шасси

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В московском аэропорту Шереметьево при буксировке самолета Airbus A350 «Вьетнамских авиалиний», направлявшегося в Ханой, повредили переднее шасси, сообщает 25 января kp.ru.

Как отмечает издание, всех пассажиров высаживают из авиалайнера, им предоставят другой самолет.

В июле сообщалось, что самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам. По данным «Федерального агентства новостей», у самолета возникли неполадки с шасси. Приземление прошло в штатном режиме. Всех пассажиров высадили из самолета и перевели в аэровокзальный комплекс.

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