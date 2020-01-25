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Лайнер «Белавиа» незапланированно сел в Гродно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Шесть пассажиров сняли с борта самолета «Белавиа», летевшего рейсом Минск–Мюнхен, но развернувшегося под Вроцлавом (Польша) и совершившего посадку в Гродно. Об этом в субботу, 25 января, сообщил портал tut.by.

«В Гродно в пятницу, 24 января, совершил посадку самолет «Белавиа», который следовал из Минска в Мюнхен <...> По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек», — сообщил портал, ссылаясь на пассажиров, летевших этим рейсом.

В сентябре сообщалось, что самолет, вылетевший из Владивостока, приземлился в московском аэропорту Шереметьево после экстренной посадки в Нижнем Новгороде. Причиной экстренной посадки стала смерть 63-летнего пассажира, у мужчины произошел сердечный приступ. Поднявшиеся на борт самолета медики подтвердили, что пассажир скончался.

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